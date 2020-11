Amici 20 è iniziato soltanto da due giorni, ma già nascono le prime polemiche: un alunno è già famoso ed ha collaborato con un professore

Amici 20 è iniziato sabato 14 novembre con una prima puntata che ha fatto scintille: 3.452.000 spettatori con il 20.5% di share. Per festeggiare i vent’anni del programma di Maria De Filippi, c’è stata una staffetta tra ex concorrenti, ormai big, e le nuove entrate. 15 banchi già assegnati, 10 di canto e 5 di ballo. Ognuno di loro si è dovuto esibire nella loro miglior performance per poter conquistare un banco e fare il passaggio del testimone.

Per conquistare il banco i ragazzi avrebbero dovuto ottenere il “sì” di almeno uno dei professori di canto (Rudy Zerbi, Arisa e Anna Pettinelli) o di ballo (Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini) a seconda della propria categoria. Soltanto in pochi, però, si sono accorti che un concorrente che si è esibito sabato ed ha ottenuto il banco, in realtà, collaborava già con uno di loro.

Amici 20, lo scandalo di un alunno: collaborava con un professore

Durante la puntata, è entrato in studio un ragazzo di appena 20 anni, calabrese, che ha cantato un suo inedito: Raffaele Renda. Una breve introduzione fatta da Maria De Filippi e via con l’esibizione: al primo ritornello, Rudy Zerbi abbassa la leva per togliergli la base. Risposta immediata di Anna Pettinelli che gli riattia la base e gli concede di arrivare fino all’ultima strofa della sua canzone. Alla fine dell’esibizione saranno proprio la conduttrice radiofonica ed Arisa a volerlo nella scuola di Amici. Come mai Rudy Zerbi gli ha negato l’ingresso? “A lungo andare potrebbe stancarmi”.

Peccato però che i social parlino molto e dicano tanto su di una persona.

Il 19 agosto 2020, quest’estate, Raffaele Renda si è esibito al DeejayOnStage, la manifestazione canora prodotta da San Marino promossa da Radio Deejay, la radio per cui lavora Rudy Zerbi. Guardate un po’, infatti, chi appare tra i tag del post pubblicato su Instagram dallo stesso cantante.