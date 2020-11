Amici 20, la classe si è formata: tutti i nomi dei concorrenti

Al via una nuova edizione del talent show targato Maria de Filippi, Amici 20 ha completato la sua classe: ecco tutti i nomi

Amici 20 è partito sabato 14 novembre su Canale 5 con una puntata di quasi 2 ore per formare la nuova classe. Uno spettacolo mai visto prima per festeggiare i venti anni del programma: 16 big si sono seduti tra i banchi e sono stati, man mano, sostituiti dai nuovi arrivati. Un tuffo nel passato, ricordi emozionanti e tanta audience per la prima puntata del talent show di Maria De Filippi. 3.452.000 spettatori con il 20.5% di share, non male per una nuova edizione tutta da scoprire.

Il passaggio di testimone tra vecchi e nuovi, la consegna della coppa, è stata una meravigliosa trovata della trasmissione per festeggiare i 20 anni di attività, sempre col vento in poppa. Amici di Maria de Filippi è uno dei programmi più visti della TV italiana. Quest’anno la Mediaset fa all-in: il daytime del programma, infatti, si è spostato su Italia 1 con un appuntamento di mezz’ora a partire dalle 19, dal lunedì al venerdì.

Amici 20, la classe si è formata: i nomi

Quest’anno le novità partono dai professori: via Stash e Timor per far spazio, rispettivamente, ad Arisa e Lorella Cuccarini. Piacevoli da vedere, entrambe, nella prima puntata: dolci, ma puntigliose nel modo giusto nei confronti dei nuovi allievi. Forte emozione per entrambe che non erano mai state prima dal lato dei professori al talent show.

Sono 15 i banchi attualmente assegnati, ma c’è un banco ancora vuoto. Di chi sarà? Quest’anno non è possibile fare sfide dall’esterno per evitare contagi, ma i professori possono decidere da un momento all’altro di far entrare qualcuno.