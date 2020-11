Puglia con fibra TIM per tutti, questa è la promessa che il presidente della Regione Emiliano ha fatto.

La Puglia è una di quelle regioni che, insieme a molte zone del Meridione, le due isole e alcuni paesi sulle Alpi e sull’Appennino, ad avere un problema importante con la tecnologia. Parliamo di una di quelle zone particolarmente colpite dal cosiddetto “digtal divide”. Parliamo del divario di vario genere che si crea tra le persone per l’accesso a internet e al web. Questo per una serie molto amplia di motivi. Da una parte c’è il fatto che non tutti hanno abbastanza denaro per permettersi una linea internet, ad esempio. E poi ci sono i problemi legati all’accesso all’infrastruttura di rete, cosa che non è certamente scontata in zone territorialmente o economicamente disagiate come in alcune zone d’Italia ma anche del resto del mondo. In Puglia, però, sembra essere vicinissimi ad un passo epocale, che potrebbe cambiare per sempre la regione dell’Italia del Sud.

Puglia, il presidente Emiliano: “Fibra per tutti, siamo i primi!”

A parlare della situazione è stato il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Il membro del Partito Democratico ha affermato sui social che la sua regione sarà la prima a non soffrire più del digital divide. Tutto grazie all’impegno condiviso con Tim, che sta lavorando per cablare tutta la regione e porre fine a questo problema nel 2021.

