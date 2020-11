PlayStation Plus, giochi gratis di dicembre: quali potrebbero essere

PlayStation Plus, è già tempo di pensare ai giochi gratis di dicembre. Ecco le previsioni sui titoli che verranno annunciati

Manca sempre meno al lancio ufficiale di PlayStation 5 in Italia. La nuova console next-gen targata Sony sta già riscontrando un successo fuori da ogni aspettativa, con numeri da record per ciò che riguarda preordini e vendite. Nonostante il suo imminente arrivo, comunque, l’azienda giapponese non si è certamente dimenticata della PlayStation 4, ma anzi ha annunciato che “resterà in vita” ancora a lungo.

A tal proposito, è già tempo di pensare ai giochi gratuiti per il mese di dicembre su PlayStation Plus. Come ormai da prassi, l’annuncio ufficiale da parte di Sony arriverà il prossimo 2 dicembre. Si possono però già fare delle prime previsioni, soprattutto considerando come sta agendo l’azienda nipponica negli ultimi mesi.

PlayStation Plus, i possibili titoli gratuiti di dicembre

Come ormai da diversi anni a questa parte succede, anche per il mese di dicembre ci saranno alcuni titoli in regalo per tutti gli abbonati di PlayStation Plus, sia su PS4 che su PS5. Il portale Everyeye ha fornito una prima previsione di quelli che potrebbero essere i giochi del prossimo mese scaricabili gratuitamente, soprattutto considerando come sta agendo l’azienda nipponica ultimamente. Difficilmente ci sarà un nuovo gioco per PS5, soprattuto considerando che già dal giorno di lancio ci sarà Bugsnax (disponibile fino al 4 gennaio 2021).

Ultimamente, Sony è solita ripescare titoli inclusi nel catalogo di PlayStation Now e proporli gratuitamente col Plus. Per questo motivo, viene da pensare che – nell’ipotetica lista – ci possano finire giochi come Watch Dogs 2, Shadow of the Tomb Raider e Control. Di questi, è il terzo capitolo delle origini di Lara Croft quello più quotato per entrare a far parte dei videogiochi gratis di dicembre, considerando che è stato lanciato ormai due anni fa.

