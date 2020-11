Gela, compra loculo al cimitero e ogni giorno deposita fiori sulla sua tomba

A Gela, un uomo ha deciso di organizzare il suo funerale in anticipo comprando un loculo al cimitero e saldando il conto con un’agenzia di pompe funebri.

Ognuno è libero di scegliere cosa fare della propria vita, e di conseguenza anche di poter decidere con il dovuto anticipo cosa fare anche della sua morte. Quantomeno, questo è un po il ragionamento che deve aver fatto un residente a Gela, un comune in provincia di Caltanissetta. L’uomo, che era rimasto senza parenti stretti ancora in vita, ha infatti deciso di pianificare il suo funerale in ogni particolare. Ad esempio, ha già scelto, pagato e dato le dovute disposizioni a un’agenzia di pompe funebri per cosa fare quando verrà il suo momento.

Gela, ha comprato anche la stele con inciso il suo nome

Ma non solo. L’uomo ha prenotato un loculo di proprietà scegliendo personalmente la bara e la lapide. Ha anche già fatto realizzare la stele, che porta l’incisione del suo nome, cognome e data di nascita. Una preoccupazione così forte per il giorno in cui avverrà la nostra dipartita su questa terra, potrebbe lasciare pensare a un uomo molto anziano, in precarie condizioni di salute, che si rassegna a modo suo al fatto che i giorni in questo sono ormai quasi finiti. Eppure non è così. Il protagonista di questa storia gode di ottima salute e nessuno nel suo paese conosce i motivi che lo hanno portato a sviluppare questa insolita preoccupazione. I suoi conoscenti riferiscono inoltre che l’uomo è solito recarsi al cimitero e lasciare dei fiori sopra la propria tomba.

