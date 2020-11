F1 Gp di Turchia, streaming gratis: dove vedere la gara

Quattordicesimo appuntamento della stagione per la F1, di scena in Turchia. Andiamo a vedere dove vedere in streaming gratis la gara.

Caos ed emozioni forti nel sabato di qualifiche di F1, di scena dopo diversi anni sul circuito di Istanbul, in Turchia. Infatti il quattordicesimo appuntamento della stagione si è aperto con la pole inaspettata di Lance Stroll, che sul bagnato anticipa tutti, mette le intermedie e conquista la prima pole della sua carriera.

Il pilota canadese, infatti, è riuscito ad anticipare anche Max Verstappen, un vero e proprio fenomeno sulla pioggia. L’olandese non è andato oltre il secondo posto, togliendo in extremis l’1-2 alle Racing Point, con Sergio Perez che ha conquistato il terzo posto in griglia. Al fianco di Perez partirà l’altra Red Bull, quella del tailandese Alex Albon.

Apre la terza fila un ottimo Daniel Ricciardo, affiancato da un Lewis Hamilton sotto tono. Settima posizione in griglia per Esteban Ocon, mentre ottavo la sorprendente Alfa Romeo di Kimi Raikkonen. Completano al Top 10 l’altra Mercedes di Valtteri Bottas ed infine un ottimo Antonio Giovinazzi a bordo della sua Alfa Romeo. Andiamo quindi a vedere dove seguire la F1, di scena in Turchia, in streaming gratis.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Juventus, Pirlo è d’accordo: rescissione più vicina

F1 Gp di Turchia, streaming gratis: Sky o Tv8?

UPDATED STARTING GRID With qualifying penalties applied, the grid is set for what's sure to be a show-stopper of a Grand Prix on Sunday 😍#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/f6GW7wVZ0b — Formula 1 (@F1) November 14, 2020

Alle 11:10 partirà il quattordicesimo gran premio della stagione. Infatti andrà in scena la F1 sul circuito dell’Istanbul Speed Park per il gran premio della Turchia, andiamo a vedere dove seguirlo in streaming gratis ed in diretta TV. Come sempre la Formula 1 è in esclusiva su Sky Sport, che la trasmetterà sul canale dedicato Sky Sport Formula 1.

Per tutti gli appassionati abbonati a Sky sarà possibile seguire la gara anche su Sky Go, servizio streaming della pay-tv. Il servizio è disponibile per tutti i device mobili: laptop, smartphone e tablet. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali e selezionare il canale dedicato.

Inoltre anche quest anno Sky offrirà la Formula 1 anche sulla piattaforma Now Tv, solitamente dedicata alle serie televisive. Tutti i nuovi clienti della piattaforma potranno usufruire di un mese di prova gratuito. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio streaming a 9,99€ al mese. Per usufruire del servizio basterà una connessione internet, visto che la piattaforma è disponibile per tutti i device mobili.

L.P.

Per altre notizie di Sport, CLICCA QUI !