Elezioni Usa, Trump: “Biden ha vinto solo per i media fake news”

Elezioni Usa, l’ormai ex presidente degli Usa Donald Trump è tornato a parlare di voti truccati: “Non gli concedo la vittoria, strada ancora lunga”

Ormai da diversi giorni è arrivato l’esito relativo alle ultime Elezioni Usa, che hanno visto trionfare il candidato democratico Joe Biden. Il presidente uscente Donald Trump però non ci sta e, a qualche giorno dalla sua ultima uscita, è tornato a parlare tramite il suo account Twitter.

“Biden ha vinto solo agli occhi dei media che condividono fake news. Io non gli concedo la vittoria, la strada è ancora lunga ma alla fine vinceremo noi” si legge in uno dei suoi tweet: “Si è trattato di elezioni truccate, andrò fino in fondo per far emergere la verità“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Etiopia, attacco armato ad un pullman: sono almeno 34 i morti

Elezioni Usa, le censure di Twitter nei confronti di Trump

Il social network Twitter è da anni un vero e proprio strumento utilizzato – tra gli altri – dai vari esponenti politici di tutto il mondo per esprimere propri pensieri personali e condividerli con il mondo. Anche l’ormai ex presidente Donald Trump sta “cinguettando” la sua opinione relativa alle ultime Elezioni Usa, che lo hanno visto uscire sconfitto contro Joe Biden. Dopo qualche giorno di silenzio, il tycoon è tornato ad affermare che si batterà per la vittoria e che non riconosce il candidato democratico come presidente degli Stati Uniti.

Intanto, Twitter stesso sta censurando tutti i tweet in cui Donald Trump parla di elezioni truccate. “Queste affermazioni sulle frodi elettorali sono controverse” si legge come avviso sotto ciascuno dei cinguettii in questione.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Perù, uccisi 2 manifestanti nel corso delle proteste: 13 ministri si dimettono