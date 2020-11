Covid, uno dei creatori del vaccino Pfizer ha spiegato come si potrà parlare nuovamente di normalità dal prossimo inverno

Continuano ad aumentare i numeri relativi al Covid. Tutto il mondo sta affrontando un’emergenza con ben pochi precedenti, e i vari governi nazionali stanno attuando misure sempre più stringenti nel tentativo di rallentare la curva epidemiologica. Da ormai qualche giorno, si parla con sempre più insistenza del vaccino anti Covid.

L’azienda Pfizer ha annunciato che il suo candidato è efficace al 90% e le prime dosi dovrebbero essere disponibili già a partire dalle prossime settimane. Uno dei creatori del farmaco, il professore Ugur Sahin, ha spiegato ai microfoni della Bbc che si potrà tornare a parlare di normalità dal prossimo inverno. “Nei prossimi mesi il vaccino non avrà ancora un grande impatto sui numeri della pandemia. I primi risultati importanti si vedranno la prossima estate, e nei mesi successivi si tornerà alla vita di sempre” le sue parole.

Covid, Manovra: previsti 400 milioni per farmaci e vaccino

Intanto, in Italia si parla con sempre maggior insistenza della Manovra 2021. All’interno dei tanti punti che la andranno a comporre, ce n’è uno relativo al fondo per l’acquisto di farmaci e, ovviamente del vaccino anti Covid. Stando a quanto riferisce SkyTG24, dovrebbero essere stanziati 400 milioni di euro per “I vaccini anti SARS-COV-2 e per i farmaci dedicati alla cura dei pazienti col Coronavirus“. Questo è il contenuto della bozza aggiornata, che parla di un apposito fondo istituito al ministero della Salute.

Si sta procedendo a passo spedito verso il farmaco che dovrebbe finalmente metter fine all’emergenza Covid. La scorsa settimana BioNTech e Pfizer hanno annunciato che le prime analisi preliminari danno un’efficacia del 90%. Qualche giorno dopo, anche il candidato russo Sputnik ha annunciato di essere efficace al 92%.

