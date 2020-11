COD Black Ops Cold War, come attivare i 120 Hz su PS5

A breve, sarà possibile giocare a COD Black Ops Cold War anche su PS5. Ecco come attivare i 120 Hz sulla console next-gen

Dallo scorso 13 novembre, COD Black Ops Cold War è finalmente disponibile. Il nuovo capitolo della saga sparatutto più famosa di sempre è giocabile su PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X ed S e – dal prossimo 19 novembre – anche su PS5. Gli appassionati di videogiochi sono impazienti di poter finalmente metter mano alla next-gen di Sony, e vorranno sfruttarne a pieno tutte le potenzialità.

Tra queste, ci sono anche i 120 Hz. Per attivarli, la procedura da seguire è in realtà molto semplice ma purtroppo manuale. Non tutti i giochi infatti partiranno immediatamente con la nuova funzionalità, ma bisognerà attivarla dal menu delle impostazioni. Ecco i passaggi da seguire su COD Black Ops Cold War.

COD Black Ops Cold War, la guida su come attivare i 120 Hz da PS5

Una delle novità più interessanti e apprezzate del nuovo COD Black Ops Cold War è il supporto ai 120 Hz sia su PS5 che su Xbox Series X ed S. John Linnemann di Digital Foundry ha infatti svelato come ci sia la possibilità di giocare a 120 Fps senza Ray Tracing o a 60 Fps con il Ray Tracing. Mentre per quanto riguarda la console Microsoft i 120 Hz si attivano in automatico, su quella di Sony bisogna agire manualmente e seguire alcuni semplici passaggi.

Innanzitutto, bisogna accedere al menu delle impostazioni di gioco. Fatto ciò, andando alla voce “Game Preset” sarà disponibile l’opzione “Performance Mode” con un menu a tendina. Da qui, si potrà scegliere tra i 120 Fps senza Ray Tracing o i 60 Fps con Ray Tracing.

