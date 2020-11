In Cina, il governo sta creando un esercito di scarafaggi con lo scopo di utilizzarli per smaltire i rifiuti prodotti dalla nazione.

Un vero e proprio esercito di scarafaggi.

Il governo cinese sta infatti allevando milioni di questi insetti in apposite strutture chiuse. Il motivo? Verranno utilizzati per risolvere diversi problemi del paese, tra cui ad esempio la la gestione dei rifiuti. In Cina infatti ogni giorno vengono prodotte oltre 25 mila tonnellate di spazzatura. Una quantità enorme e molto difficile da smaltire, ed è per questo che ad alcuni imprenditori a un certo punto è venuta un’idea. Mettere milioni di blatte a rosicchiare ogni giorno la spazzatura della nazione.

Leggi anche: Gela, compra loculo al cimitero e ogni giorno deposita fiori sulla sua tomba

Cina, le fattorie dove gli scarafaggi diventano alimenti per altri animali

Uno degli allevamenti più famosi di scarafaggi si trova a Jinan ed è gestito dalla Shandong Qiaobin Agricultural Technology Co. Qui quotidianamente gli scarafaggi vengono divisi e messi a mangiare circa 50 tonnellate di materiale per volta. Il cibo viene dato all’alba e immesso mediante dei tubi. L’obiettivo finale è quello di riuscire a smaltire entro i prossimi anni almeno un terzo dei rifiuti prodotti dalla Cina attraverso questo sistema. Ma non finisce qui, in quanto gli scarafaggi morti vengono in seguito trasformati in alimenti da destinare ad altri animali. Esistono in tutto il paese delle fattorie che si occupano di questo processo, per quello che negli anni è diventato un vero e proprio business che ha convinto migliaia di persone a lasciare il proprio lavoro per intraprendere questa nuova carriera imprenditoriale.

Leggi anche: Si inietta succo di frutta in vena e finisce in ospedale