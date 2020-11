Il Milan è alla ricerca del degno erede di Zlatan Ibrahimovic. Dal PSG potrebbe arrivare Icardi attraverso uno scambio.

Zlatan Ibrahimovic a 39 anni è il leader, in campo e fuori, del Milan. L’età per lo svedese è solo un numero, ma la sua permanenza nella prossima stagione è fortemente in dubbio. Anche se dovesse arrivare un accordo con il club di Via Aldo Rossi, Ibra non sarà presente nell’undici titolare, ma potrebbe sedere in panchina.

Difficile che lo svedese accetti di essere il secondo di qualcun altro, perciò l’ipotesi più plausibile è quella dell’addio al calcio, magari dopo aver raggiunto un traguardo con i rossoneri: la vittoria del campionato.

Calciomercato Milan, caccia all’erede di Ibra: scambio alla pari con il PSG

Ibrahimovic a fine stagione dovrebbe dire addio al calcio giocato. Il Milan è già alla ricerca del suo degno erede, e in base all’identikit fatto da Pioli e Maldini, l’uomo che può raccogliere lo scettro di Ibra è Mauro Icardi.

L’argentino in Francia non riesce a trovare continuità e l’ex Juventus, Moise Kean, lo ha relegato in panchina. Icardi non ci sta e Wanda Nara ha già iniziato a sondare altre piste.

Un ritorno a Milano sarebbe il più gradito dal bomber argentino e il Milan sarebbe pronto ad accoglierlo in squadra. I rossoneri non dovranno fare sacrifici onerosi, ma dovranno privarsi di un giocatore che si sta rivelando essenziale nello scacchiere di centrocampo.

Il PSG ha chiesto al Milan il cartellino di Bennacer. Uno scambio alla pari per arrivare a Icardi stuzzica i rossoneri in quanto l’erede ipotetico dell’algerino siede in panchina ed è Sandro Tonali.

