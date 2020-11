La Juventus è pronta a procedere con la risoluzione contrattuale del giocatore ormai finito ai margini del progetto bianconero.

La società bianconera sta approfittando della sosta per le nazionali per decidere il futuro di alcuni giocatori. Sono molti i calciatori della Juventus che sono ai margini del progetto, e perciò Paratici sta lavorando per trovare loro una nuova sistemazione o addirittura procedere con la risoluzione contrattuale.

Oltre allo scontento Paulo Dybala, in casa Juventus c’è un altro giocatore che sta per essere accompagna all’uscita. Si tratta di Sami Khedira, il centrocampista tedesco arrivato a Torino nell’estate 2015.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, caccia all’erede di Ibra: scambio alla pari con il PSG

Calciomercato Juventus, Pirlo è d’accordo: rescissione più vicina

L’addio di Sami Khedira sarebbe dovuto concretizzarsi già nel corso dell’ultima sessione di calciomercato: il tedesco era molto vicino al trasferimento negli Stati Uniti, verso l’Inter Miami di David Beckham.

Purtroppo il trasferimento è sfumato e la Juventus sta pensando alla risoluzione del suo contratto che è in scadenza a giugno 2021. Il giocatore percepisce 6 milioni di euro netti a stagione e, qualora dovesse concretizzarsi la rescissione, Khedira senza mai scendere in campo dovrebbe percepire il 40℅ del suo stipendio.

Se Sami ha trovato poco spazio nella rosa bianconera, la colpa non è da attribuire alle qualità del giocatore. Khedira è un fuoriclasse che ha avuto la sfortuna di essere martoriato da tantissimi infortuni che hanno segnato la sua carriera alla Juventus. Con la maglia bianconera ha totalizzato al momento 99 presenze e 21 reti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan – dalla Spagna: futuro in bilico, pressing dell’Atletico Madrid