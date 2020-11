Juventus e Milan sarebbero pronti a imbastire una trattativa che vede protagonisti due giocatori importanti. Di chi si tratta.

Hakan Calhanoglu ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e il giocatore non ha ancora trovato un accordo con il Milan per il rinnovo. Le possibilità che il giocatore turco vada via a parametro zero sono elevate e i rossoneri per evitare che ciò accada sono pronti a usarlo come pedina di scambio.

Nelle ultime settimane il procuratore di Hakan Calhanoglu è risultato molto attivo ed avrebbe offerto il suo assistito a vari club tra cui Juventus e Inter. Ai nerazzurri farebbe comodo avere il turco in rosa dato l’addio certo di Eriksen a gennaio. Ma la pista più concreta sembra essere quella che porta alla Juventus.

Calciomercato Juventus, super scambio con il Milan: i dettagli

Il Milan è da tempo interessato a Federico Bernardeschi. Il giocatore della Juventus, che in passato con la maglia della Fiorentina aveva fatto grandi cose, oggi sembra non riuscire a trovare continuità nel suo rendimento.

Paratici è un grande estimatore di Hakan Calhanoglu e per arrivare a lui, anticipando così Marotta, secondo quanto riportato da TuttoSport, è disposto a sacrificare il cartellino di Federico Bernardeschi.

Lo scambio è fattibile e potrebbe essere uno dei colpi della sessione di mercato invernale. L’ex Viola è in cerca di riscatto e, essendo tifoso milanista, un trasferimento nella città della Madonnina lo accetterebbe di buon grado. Seguiranno aggiornamenti.

