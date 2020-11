Calciomercato Inter, addio Conte: c’è il nome del sostituto

Calciomercato Inter, in caso di addio di Antonio Conte ci sarebbe il nome del sostituto, consigliato da un grande ex

In questo inizio di stagione, l’Inter non è partita nel migliore dei modi. I nerazzurri stanno parecchio faticando ad ingranare, e i risultati non sono dalla parte del tecnico Antonio Conte. Nonostante gli sforzi della società nell’ultima sessione di calciomercato, il vertice della classifica di Serie A è ancora lontano. Anche per quanto riguarda la Champions League, l’Inter non ha ancora vinto.

Proprio per questo motivo, Marotta ed Ausilio stanno iniziando a guardarsi attorno e ad ipotizzare un possibile sostituto di Antonio Conte sulla panchina della squadra meneghina. Tra i tanti nomi accostati ai nerazzurri nell’ultimo periodo, se n’è da poco aggiunto uno nuovo. A consigliarlo è stato Antonio Cassano, intervenuto ieri durante una live streaming con Christian Vieri.

Calciomercato Inter, per il dopo Conte si pensa a Alguacil

A breve inizierà la sessione invernale di calciomercato, e l’Inter è chiamata ad ulteriori sforzi per rinforzare una squadra lontana dalle primissime posizioni in classifica. Antonio Conte non sta convincendo sulla panchina nerazzurra, e i dirigenti stanno valutando alcuni validi sostituti. Tra questi, ce n’è uno consigliato da un grande ex come Antonio Cassano: Alguacil. L’attuale allenatore della Real Sociedad sta disputando una grande stagione sulla panchina della squadra spagnola, e si trova a combattere per il titolo della Liga Spagnola contro corazzate come il Real Madrid e il Barcellona.

“Ho già detto ad Ausilio di seguirlo molto bene, è un tecnico che ha idee fresche e fa giocare alle sue squadre un tipo di calcio che si adatta molto bene anche a livello internazionale” le sue parole rilasciate durante una live streaming con Christian Vieri.

