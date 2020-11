Vanish Mode, la nuova modalità per Facebook e Instagram: a cosa serve

Aggiornamento in arrivo su Facebook e Instagram. Presto la Vanish Mode sarà disponibile sia su Messenger che nei Direct: di cosa si tratta

Mark Zuckerberg ha tra le mani un vero e proprio impero. Dopo aver fondato Facebook, nel corso degli anni ha acquistato altri grandi colossi come WhatsApp e Instagram che, in un futuro non troppo lontano, potrebbero essere integrati in un unico grande servizio.

Solamente qualche giorno fa, proprio su WhatsApp sono arrivati i “messaggi effimeri”, ossia contenuti testuali che spariscono da soli dopo 7 giorni. La novità arriverà ora anche su Facebook Messenger e Instagram. Si chiamerà Vanish Mode e, come spiegato da Facebook, è ora in fase di roll-out. Vediamo nello specifico quali funzionalità avrà e cosa bisognerà fare per attivarla.

Facebook Messenger, arriva la Vanish Mode: a cosa serve

Si chiama Vanish Mode, ed è la nuova modalità in fase di roll-out per Facebook Messenger e Instagram. Così come i “messaggi effimeri” di WhatsApp, permetterà agli utenti di inviare contenuti testuali temporanei, che scompariranno in maniera automatica dopo che li si visualizza e si esce dalla chat. Al momento, la novità è in arrivo solo negli Usa e in pochi altri paesi, ma nelle prossime settimane dovrebbe essere rilasciata anche nel resto del mondo. Inizialmente solo gli utenti di Facebook Messenger potranno godere di questa funzione, ma presto arriverà anche nei Direct di Instagram.

Per attivare la Vanish Mode, bisogna aprire la chat desiderata, scorrere verso l’alto nella conversazione e automaticamente entrerà in funzione. Ovviamente, anche l’altra persona sarà avvisata dell’attivazione della modalità, e potrà decidere se impostarla pure lui o meno. Sarà comunque effettuare screenshot della chat per tenere il messaggio salvato, ma l’altra persona riceverà una notifica di sicurezza.

