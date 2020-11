TikTok, la sfida per i dipendenti GameStop: i premi in ballo

Una simpatica iniziativa per i dipendenti di GameStop che sono stati chiamati in sfida su TikTok, grossi premi per il vincitore

TikTok sta vivendo uno splendido stato di forma: è l’applicazione più in voga del momento. La piattaforma dell’azienda ByteDance sta sbancando ogni mercato, motivo di diatriba con gli USA. Ne abbiamo parlato abbondantemente della guerra continua tra la piattaforma cinese ed il governo americano, che, alla fine, non ha applicato nessuna restrizione per gli utenti statunitensi.

Più di un miliardo di download su Google Play ed altrettanti sull’App Store, è la piattaforma di video brevi più utilizzato al momento, tant’è che, dopo un tentativo d’acquisto fallito, Mark Zuckerberg ne ha copiato la modalità con i Reels di Instagram. Non è l’unico ad aver tentato di accaparrarsi le quote della piattaforma: anche Bill Gates ci aveva messo le mani su.

TikTok, la sfida dei dipendenti GameStop

La nota azienda di rivendita di videogiochi, GameStop, ha dato via ad un concorso per i suoi dipendenti dove, chi vince… lavora di più. Infatti, sembrerebbe che il dipendente con il balletto migliore vince 10 ore di straordinari pagati da usare nella settimana del Black Friday e 100 dollari in gift card. Non tutta la community l’ha presa molto bene perché vorrà dire soltanto lavoro in più, ma retribuito.

Con questo stratagemma, GameStop ha aumentato la disponibilità del personale durante il giorno più frenetico in America: i prezzi di vendita saranno stracciati e la corsa all’acquisto dei migliori videogiochi sarà sfrenata. Ad aumentare la foga del compratore c’è l’uscita della PS5 messa in vendita al pubblico a partire da giovedì 12 novembre. Via, dunque, al miglior TikToker di GameStop!