Terremoto Pakistan, forte scossa di magnitudo 5.5: la situazione

Forte scossa di terremoto nel sud-ovest del Pakistan di magnitudo 5.5: “Mi ha ricordato quello del 2008” ha commentato un cittadino

Alle prime luci del mattino, verso le 8:00 (ora locale) la terra è iniziata a tremare nel Pakistan. In particolare, l’epicentro si è registrato nella regione del Baluchistan con capoluogo Quetta. Una scossa di magnitudo 5.5, durata per alcuni secondi, secondo quanto raccolto dai racconti che in poco tempo hanno inondato il web.

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, attualmente non ci sono danni a cose o persone, ma la situazione è in fase di monitoraggio anche per eventuali scosse di assestamento. Sono tantissimi i racconti che, attraverso l’hashtag #QuettaEarthQuake hanno raccolto la paura di quei precisi istanti e che hanno confermato quanto detto dalla stampa locale: per ora non si registrano danni a cose o persone.

Terremoto Pakistan, il racconto delle persone che l’hanno vissuto

Creepy that many people in Quetta had already predicted the earthquake because of the weather recently. That was intense! #QuettaEarthquake — Hamna Malik (@hamnatweets) November 14, 2020

Grazie a Twitter arrivano tantissimi messaggi da parte di pakistani che hanno avvertito il terremoto, ma c’è anche quest’utente che ha fatto una riflessione molto particolare. “Creepy che molte persone a Quetta avessero già predetto il terremoto a causa del tempo di recente. È stato intenso!”. Parrebbe che, questo Novembre il meteo nell’intero Stato non fosse per nulla favorevole ed i suoi abitanti hanno predetto che sarebbe accaduto qualcosa di spiacevole. Qualcuno conferma questa teoria, perché nei commenti c’è un ragazzo, probabilmente pakistano, che spiega: “Il mese di ottobre e novembre è sempre un po’ difficile per il Pakistan. Che Allah ci protegga”.

In effetti, una precedente scossa così forte, è avvenuta sempre nel Baluchistan con capoluogo Quetta il 29 ottobre 2008, con una scossa di magnitudo di 6,4.