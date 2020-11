Playstation 5, in Demon’s Souls teletrasporto tramite dashboard

Playstation 5 permetterà un avvio innovativo dei videogames, e Demon’s Souls ha una funzione molto particolare.

Playstation 5 è sempre più vicina al lancio globale, un evento che senza dubbio getterà un punto nella storia dei videogames. In particolare per quanto concerne Sony, che con questa nuova console dovrà rispondere al difficilissimo compito di migliorare quanto fatto con Playstation 4 e continuare a mantenere una posizione di assoluta superiorità rispetto alla controparte Xbox Series X di Microsoft. Per farlo è stata sviluppata, tra le altre cose, una dashboard molto particolare, che vi permetterà di avviare i giochi non soltanto con una velocità pazzesca, ma anche con delle personalizzazioni particolari. Tutto ovviamente dipenderà soprattutto dalle case di sviluppo, e Bluepoint Gams pare proprio aver creato una funzione molto interessante. Parliamo infatti non solo della possibilità di avviare subito il gioco, ma anche di poter scegliere esattamente dove teletrasportarsi.

Secondo quanto riportato da un esperto, Lance McDonalds, Demon’s Souls permette all’utente che gioca su Playstation 5 di teletrasportarsi ovunque voglia. Parliamo quindi della possibilità di muoversi anche tra tutte le sezioni di gioco che sono state scoperte, diminuendo ulteriormente i tempi necessari per poter giocare esattamente dove volete e come volete. A questo proposito l’esperto ha anche pubblicato un video ufficiale, mostrando proprio come funziona questa inedita funzione di Playstation 5 con Demon’s Souls. Parliamo certamente di qualcosa di nuovo e innovativo, che potrebbe rendere felici i milioni di fan che vorranno giocare a questo soulslike.

In Demon’s Souls, you can warp between any unlocked archstone where you still have an undefeated boss using the PlayStation 5 dashboard. You don’t even have to load your save to do it. Works from the title screen. Also some PS3 loading speed for comparison. pic.twitter.com/AuAZcFVvM0

— Lance McDonald (@manfightdragon) November 14, 2020