Primi problemi per gli iPhone 12 e 12 Pro. Come segnalato da alcuni utenti, ci sarebbero alcuni bug relativi ai messaggi e al segnale

Sono settimane molto calde per quanto riguarda il mondo Apple. Ormai più di un mese fa, il colosso di Cupertino ha tenuto il suo tradizionale Keynote annuale di presentazione dei nuovi prodotti, durante il quale sono stati presentati i nuovi iPhone nelle varianti Mini, 12, 12 Pro e Pro Max.

Le vendite stanno andando molto bene, tanto che si parla di numeri da record per l’azienda. Secondo alcuni utenti, però, ci sarebbero già i primi problemi relativi all’app Messaggi e alla ricezione del segnale coi nuovi melafonini, in maniera particolare per le varianti 12 e 12 Pro. Ecco nello specifico quali sono i bug riscontrati dagli utenti.

iPhone 12 e 12 Pro, segnalati problemi relativi a Messaggi e segnale

Arrivano i primi problemi per iPhone 12 e 12 Pro. I nuovi smartphone targati Apple sono disponibili da qualche settimana sul mercato, e tutti gli appassionati dell’azienda hanno avuto la possibilità di acquistarli e testarli. Nello specifico, soprattutto le community americane hanno segnalato bug relativi agli SMS e alle notifiche ricevute nelle chat di gruppo. Il problema sarebbe persistente soprattutto per ciò che concerne Messaggi, l’applicazione base preinstallata su tutti gli iPhone. Molto probabilmente il problema è relativo ad iOS 14.1 – fa sapere Apple –, ma la maggior parte delle segnalazioni sono arrivate solo da iPhone 12 e 12 Pro.

Altro problema riguarda la ricezione del segnale. Molti utenti hanno parlato di un servizio: “Fastidiosamente scarso e poco stabile“. Addirittura, in molti casi lo smartphone non riuscirebbe nemmeno ad agganciarsi alla rete, lasciando gli utenti senza alcun servizio. Apple non si è ancora espressa a riguardo ma, molto probabilmente, nei prossimi giorni arriverà un aggiornamento del software con la risoluzione dei problemi.

