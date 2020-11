Elettra Lamborghini, super esibizione: indossa solo un telo – VIDEO

Elettra Lamborghini show sul suo profilo di Instagram, una super esibizione con indosso soltanto un telo: il video

Elettra Lamborghini è un’irrefrenabile show girl, letteralmente una donna che dà spettacolo. Simpatica, allegra, sempre sorridente e costantemente a contatto con il suo pubblico: il suo profilo Instagram è un diario quotidiano in cui condivide di tutto con i suoi fan.

Attualmente in viaggio di nozze a Dubai, con suo marito Afrojack, i due condividono scene di vita quotidiana che divertono molto i fan della coppia. Un matrimonio particolare, ma per quanto mostrano sui social sono fatti l’uno per l’altra: scherzano e si divertono molto insieme. Una sintonia perfetta che, oltre marito e moglie, li fa sembrare fratelli o migliori amici. Anche Nick – vero nome del DJ – condivide spesso ciò che fa in compagnia di Elettra, oltre che tutti i suoi successi musicali.

Elettra Lamborghini, super esibizione appena uscita dalla doccia – VIDEO

Come al solito, Elettra Lamborghini condivide scene di vita quotidiana. Questa volta è appena uscita dalla doccia ed indossa soltanto un telo per asciugarsi mentre spalma della crema per il viso. Ma ecco la parte più bella e divertente: con in sottofondo Come porti i capelli bella bionda di Orietta Berti si esibisce cantando questo pezzo degli anni ’70, quadi come fosse una canzone moderna.

Un’esibizione tutta da vedere quella di Elettra che si è preparata per andare in bicicletta con il suo “maschio” (è così che chiama suo marito Afrojack, ndr). La coppia si sta godendo un lungo viaggio di nozze prima di tornare alla realtà ed affrontare il lavoro ed i problemi della quotidianità.