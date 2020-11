Cyberpunk 2077 annuncia una personalizzazione del personaggio profondissima. Ecco i nuovi dettagli.

Cyberpunk 2077 sta aumentando l’hype attorno alla sua uscita che dovrebbe essere il prossimo 10 dicembre. Il gioco è in rampa di lancio e dopo essere stato rimandato ufficialmente, la software house che lo sta sviluppando, ovvero CD Project Red, continua a dare dei dettagli particolari sul suo ultimo lavoro. Non ancora perfettamente finito, anzi, dato i problemi di compatibilità che stanno rivelando per far funzionare questo videogioco su tutte le piattaforme, ogni giorno esce però qualche novità. E oggi la casa polacca ha mostrato qualcosina di interessante che ha ulteriormente fatto aumentare l’hype già altissimo per questo gioco. In particolare sono i fan dei GDR e tutti coloro che amano le personalizzazioni profondissime del proprio personaggio ad essere stati stuzzicati con queste nuove informazioni su Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077, personalizzazione incredibile del personaggio

Come annunciato oggi dalla casa di sviluppo polacca, quando avvierete una nuova partita dovrete scegliere il vostro personaggio. Oltre a dover decidere vari aspetti importanti come “maschio o femmina”, il taglio dei capelli, il colore della pelle ecc, ci sono anche dei dettagli molto particolari che possono essere modificati. In particolare, riporta CD Project Red, si avrà anche la libertà di scegliere tra diversi tipi di denti per il proprio personaggio. E anche diversi tipi di lunghezza delle unghia, che diventano quindi un altro elemento di personalizzazione per rendere V ancora più nostro. In questo senso Cyberpunk 2077 potrebbe essere un vero e proprio spartiacque.

