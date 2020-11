Covid, nessun piano del Governo per Natale: la conferma di Guerini: “Puntiamo sulla responsabilità degli italiani, nessuna regola particolare”

Il Natale si avvicina e il Coronavirus rischia di rovinare tutti i piani delle famiglie. Quest’anno sarà sicuramente diverso rispetto al passato, con l’impossibilità di girare liberamente per fare i regali o ritrovarsi in massa per le riunioni familiari. Niente tavolate oceaniche o passeggiate in libertà. Stop ai mercatini e alo shopping selvaggio. Soprattutto chi si trova ora in Zona Rossa, sostanzialmente in lockdown, spera di poter avere una tregua almeno per le festività. Si sta discutendo in queste ore di un eventuale piano da parte del Governo per contenere proprio i contagi nel periodo natalizio. Al momento però non ci sono comunicazioni in tal senso e non sembrano nemmeno in preventivo. A confermarlo è stato Lorenzo Guerini. Il ministro della Difesa ha parlato a margine della visita al drive through dei tamponi più grande d’Italia, organizzato dall’esercito a Milano.

Covid, nessun piano del Governo per Natale. Guerini: “Ci fidiamo degli italiani”

Lorenzo Guerini ha sottolineato come: “Non ci sarà bisogno di regole a Natale“. Il ministro della Difesa poi aggiunge: “Non c’è bisogno di regole per vivere le festività in modo sicuro. Tutti sanno già cosa fare, siamo tutti seri, responsabili e consapevoli che il nemico si affronta anche attraverso comportamenti individuali quotidiani. Fondamentale indossare la mascherina evitando tutti i contatti e curando l’igiene personale. Queste sono le prime forme con cui si combatte il virus, insieme all’implementazione delle misure che dovranno essere fatte sotto il profilo dell’organizzazione sanitaria e della organizzazione logistica complessiva“.

Poi sul momento vissuto dall’Italia Guerini sottolinea: “Il Paese sta vivendo veramente con grande responsabilità e dignità questo passaggio molto difficile. E’ una battaglia complicata contro un nemico che non si conosceva. Però la stiamo conducendo soprattutto grazie alla forza di volontà e alla responsabilità di tutti. Questo atteggiamento sono convinto che verrà mantenuto anche sotto Natale. Mi auguro possa essere un momento in cui le persone vivono soprattutto il momento della serenità“.

Non sono quindi attese delle ulteriori restrizioni in vista della Natività, salvo fatte le differenze tra le varie zone indicate dal Governo che potrebbero variare di settimana in settimana.

