Covid nel mondo, nuovo record di contagi in Usa: 187mila casi in 24 ore

La situazione Covid nel mondo peggiora, con gli Usa che fanno registrare un record di contagi, con ben 187mila casi in 24 ore.

Non si arresta il contagio da Covid nel Mondo, specialmente negli Usa, ancora oggi la nazione più colpita dal virus nel mondo. Infatti il totale dei casi negli Stati Uniti è salito a 10,8 milioni tra cui oltre 244mila decessi causati dal virus. La gestione pandemica di Trump, infatti, è stata a dir poco tragica, con il tycoon che ha promesso di non chiudere mai la nazione, almeno sotto la sua amministrazione.

Una scelta che fa discutere e che rischia di condizionare anche il mandato del nuovo presidente, Joe Biden. Come detto, il contagio non accenna a fermarsi ed i numeri della John Hopkins University riportano oltre 187mila nuovi contagi in solamente 24 ore. Purtroppo resta costante anche il dato dei decessi che è salito di 1.389 unità.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Iran, il Mossad uccide numero due di Al-Qaeda: lo rivela il Ny Times

Covid nel Mondo, è allarme anche in Tunisia: Messico ad un passo dal milione di casi

Ma la situazione rischia di precipitare anche in Tunisia. Il paese nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 1.562 contagi su 4523 test effettuati. Così nel paese nordafricano il totale dei casi è salito a quota 77.668. Proprio in merito all’aumento dei casi, il Ministero della Salute del paese ha affermato che la situazione è più che preoccupante. A causa della situazione locale, l’Unione Europea ha deciso di escludere la Tunisia dalla lista di paesi in cui è concesso viaggiare in Europa.

Intanto anche in Messico si rischia di raggiungere a breve il milione di casi. Infatti il Ministero della Salute messicano ha segnalato 5.558 nuovi casi ed un aumento di 568 morti. Ad oggi il totale dei casi è salito al 997.393 casi tra cui 97.624 morti. Inoltre stando alle autorità il numero reale dei casi sarebbe ben superiore rispetto a quelli riportati.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Usa, Trump assicura: “Vaccini per tutti, ma non per New York”

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !