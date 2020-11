Covid-19, Bassetti contro Cts: “Inadeguati, chi li ha scelti?” 

Covid-19, durissimo attacco di Matteo Bassetti contro il comitato tecnico scientifico italiano. “Con quali criteri sono stati scelti?”, si è chiesto il virologo.

Il comitato tecnico scientifico, ovvero il team di medici e scienziati che sta consigliando il governo nella gestione anti Covid-19, sarebbe inadeguato. Parola di Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, intervenuto quest’oggi ai microfoni di Adnkronos.

Covid-19, Bassetti critica il Cts

“Leggo di un’intervista da parte di un membro del Cts, un medico della Polizia, e mi faccio una domanda; i membri del comitato tecnico scientifico non dovrebbero essere le migliori menti italiane nell’ambito delle malattie infettive, dell’igiene pubblica e della microbiologia? Invece la massima espressione nella gestione del Covid-19 non ha al suo interno questi specialistici. Vorrei proprio sapere come sono stati selezionate queste persone, i criteri”, ha evidenziato il virologo.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, a Cittadella divieto di fumo in pubblico: previste multe salate

Il riferimento è all’intervista di Fabio Ciciliano, componente appunto del Comitato tecnico scientifico, intervenuto quest’oggi ai microfoni del Corriere della Sera. “Contro di me piovono critiche continue – ha continuato Bassetti -, ma vorrei ricordare che sono un professore di malattie infettive, con un curriculum che tutti potete consultare e con tante pubblicazioni scientifiche. Invece non sappiamo assolutamente quali siano stati le modalità di selezione in un organo così importante in Italia”.

Leggi anche —-> Coronavirus, bollettino 14 novembre: 37255 positivi e 544 decessi