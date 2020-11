Coronavirus, a Cittadella divieto di fumo in pubblico: previste multe salate

Coronavirus, a Cittadella divieto di abbassare la mascherina in strada per fumare. È quanto deciso dal sindaco, previste multe molto salate

Il Coronavirus continua a preoccupare. Gli ultimi dati sono sempre più allarmanti, tanto che il governo ha diramato da più di una settimana un nuovo Dpcm che ha diviso l’Italia in tre aree diverse, in base al livello di criticità della pandemia. Inoltre, anche i sindaci di varie città stanno adottando strette sempre più severe, per tentare di far rientrare l’emergenza.

A Cittadella, in provincia di Padova, il sindaco Luca Pierobon ha da poco firmato un’ordinanza che prevede multe molto salate per tutti coloro che abbassano la mascherina per fumare in aree pubbliche. Nello specifico, non sarà più possibile farlo nel centro storico, nelle aree monumentali, alle fermate dei bus, in prossimità delle scuole, in coda davanti ai negozi e agli uffici pubblici.

Coronavirus, divieto di fumo a Cittadella: i dettagli della misura

A Cittadella non sarà più concesso abbassare la mascherina per fumare nelle aree pubbliche. È quanto deciso dal sindaco Luca Pierobon per contrastare l’emergenza Coronavirus. All’interno della nuova ordinanza – riporta TGCom24 – si parla di multe fino a 150 euro per i trasgressori. In realtà, già a fine settembre il primo cittadino di Cittadella aveva firmato un’ordinanza simile, che vietava di fumare nelle aree gioco dei bambini e all’interno dei parchi pubblici e dei giardini comunali, al fine di proteggere i più piccoli.

Come comunicato dal sindaco stesso, la nuova stretta è stata presa visto l’andamento delle ultime settimane, durante le quali sempre più spesso i fumatori si sono fermati in pubblico con la mascherina abbassata.

