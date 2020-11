Carlo Conti, showman Rai, torna alla conduzione dopo una settimana in ospedale. Il presentatore fu ricoverato a causa del Covid-19.

Grande ovazione per il ritorno alla conduzione di Tale e Qual Show, di Carlo Conti. Lo storico showman fiorentino, infatti, ha passato una settimana difficile dopo il ricovero in ospedale causa Covid-19. La gara musicale e programma di punta del venerdì di Rai 1, così, torna a splendere reinventandosi, con il fiorentino che ha condotto la puntata di ieri diretttamente da casa.

Una vera e proprio sorpresa per il pubblico di casa che la settimana scorsa era stata salutata da Conti, direttamente dalla sua camera d’ospedale. Nella scorsa puntata, infatti, lo showman Rai, infatti, ha passato il timone ai giudici: Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Ad una settimana dal ricovero, però, Conti è tornato in gran forma, conducendo l’intera puntata direttamente da casa. Andiamo quindi a vedere le impressioni del presentatore dopo la performance di ieri sera.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Wanda Nara, venerdì 13 bollente: esce tutto di fuori – FOTO

Carlo Conti torna alla conduzione: “Il Covid non è una stupidaggine”

La settimana di Carlo Conti non è stata delle più semplici, con il presentatore che è stato ricoverato a causa del Covid. Un’esperienza importante per lo showman, che ha ricordato: “Il Coronavirus non è una stupidaggine, questo è un virus subdolo che arriva quando meno te lo aspetti“. Il presentatore di Tale e Quale Show ha poi ringraziato tutto il pubblico per l’affetto ricevuto.

Un momento speciale per lo showman di punta della Rai, che ha ringraziato anche Nello, ossia il paziente con cui ha condiviso la camera dell’ospedale. Toccante la testimonianza del fiorentino che ha colpito il cuore di tutti gli spettatori da casa.

Ma per Conti è valsa la regola del mondo dello spettacolo, ossia “The show must go on” ed ha subito ripreso il timone del programma del venerdì di Rai 1. Prima di concludere il suo monologo, Conti ha fatto un altro ringraziamento a medici, infermieri e operatori sanitari, che stanno lottando in prima linea contro la pandemia.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Diletta Leotta al trucco, ma il top scivola giù – VIDEO

L.P.

Per altre notizie di Gossip, CLICCA QUI !