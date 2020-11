Calciomercato Milan, parla Kjaer: “Vi dico cosa farà Eriksen”

Calciomercato Milan, il difensore Simon Kjaer ha parlato degli obiettivi e di Christian Eriksen, accostato anche ai rossoneri

Tra le note più positive di questo inizio di stagione del Milan, c’è sicuramente Simon Kjaer. Il difensore danese è ormai diventato un elemento imprescindibile della squadra allenata da Stefano Pioli. Giocatore di esperienza e sicuro affidamento, ha costruito con Alessio Romagnoli un’intesa che è tra le migliori di tutto il campionato.

In un’intervista rilasciata questa mattina per la Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore dell’Atalanta ha parlato – tra le altre cose – degli obiettivi per l’attuale stagione e di calciomercato. Nello specifico, ha svelato cosa farà Christian Eriksen, al momento giocatore dell’Inter ma che è stato accostato anche ai rossoneri. “La sua situazione è molto simile alla mia con Gasperini a Bergamo. Quando una cosa non funziona con l’allenatore, c’è poco da fare. Lui è un campione e sicuramente non mollerà” le sue parole.

Calciomercato Milan, Kjaer: “Scudetto? Obiettivo, ma non un’ossessione”

Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, il difensore del Milan Simon Kjaer ha parlato degli obiettivi della sua squadra. In attesa di ulteriori rinforzi nella sessione invernale di calciomercato, i rossoneri si trovano momentaneamente al primo posto in classifica. “Siamo in testa, e quindi dobbiamo credere allo scudetto. È un obiettivo, ma non deve diventare un’ossessione. Daremo il 100% per tornare in Champions League” ha spiegato l’ex Atalanta: “Pioli? Ho un grande rapporto con lui, si fida di me e punta sulla mia esperienza per parlare con i giovani“.

Kjaer ha poi parlato anche dei suoi compagni, partendo ovviamente da Zlatan Ibrahimovic. “Zlatan è un leader assoluto, un giocatore dominante come pochi. Con Romagnoli c’è grande intesta, non si può discutere come giocatore nonostante qualche errore di troppo“ ha concluso.

