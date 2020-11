Amici 20 anticipazioni, tutte le novità: quando comincia

Tutte le anticipazioni della prima puntata di Amici 20, quando comincia, nuovi coach e quanti banchi ci sono

Finalmente è tornato il talent show più amato dagli italiani: Amici 20 è la nuova edizione del programma di Maria de Filippi. Non sarà come tutti gli altri anni, ma già l’anno scorso qualcosa è cambiato: niente pubblico, niente contatti e non ci saranno più le audizioni tutti insieme ammassati. Un po’ di malinconia nel non vedere tutti i ragazzi insieme che lottano per il proprio sogno, ma “the show must go on” (lo spettacolo deve andare avanti, ndr).

L’edizione passata, vinta da Gaia, ha riscosso qualche polemica: tutti contro tutti, senza squadre, gli spettatori non hanno apprezzato tantissimo. Quest’anno come funzionerà? Quali saranno le novità? I professori? I banchi a disposizione? C’è una risposta a tutto, la prima puntata è stata già registrata.

Amici 20, anticipazioni e tutte le novità sulla nuova edizione

La prima puntata di Amici 20 andrà in onda oggi, sabato 14 novembre alle 14:10 su Canale 5, ciò che è cambiato quest’anno è il daytime: verrà trasmesso ogni giorno dal lunedi al venerdì alle 19:00 su Italia 1, non più su Real Time. Per quanto riguarda i professori, invece, fuori Stash e Timor per quest’edizione, saranno così suddivisi:

Professori per il ballo: Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini;

Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini; Professori per il canto: Arisa, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Arisa e la Cuccarini rappresentano una novità per il programma, tutta da scoprire. Saranno 16 i banchi assegnati in quest’edizione, ma senza sfide esterne per evitare contatti con l’esterno e quindi maggio rischio di contagio Covid. Ciò non implica che il posto è necessariamente loro: i professori possono decidere di sostituirli e sottoporgli esami molto difficili da superare.

Sorpresona già dalla prima puntata con i big di Amici delle passate stagioni. Qualcuno in studio, altri da casa, saranno: Alessandra Amoroso, Riki, Gabriele Esposito, Diana Del Bufalo, Andreas Muller, Alessio Gaudino, Gaia Gozzi, Giulia Pauselli, Elena D’Amario, Umberto Gaudino, Elodie Patrizi, Irama, Emma Mrrone, Annalisa Scarrone e Giordana Angi.