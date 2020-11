Wanda Nara, venerdì 13 bollente: esce tutto di fuori – FOTO

Wanda Nara, venerdì 13 bollente: esce tutto di fuori. La moglie di Mauro Icardi non si smentisce mai e fa impazzire i fan con il suo ultimo post su Instagram

Wanda Nara sa bene come far girare la testa ai suoi followers. La splendida showgirl argentina vive in una splendida casa a Parigi assieme a Mauro Icardi e ai loro cinque ragazzi. Un quadro familiare davvero perfetto che spesso condivide attraverso i social i propri momenti privati, rendendo partecipi i fan della loro quotidianità. Wanda, oltre ad essere l’agente del marito, si occupa anche di televisione, sia in Francia che in Italia. Con la pandemia di Covid, le sue apparizioni a Milano sono diminuite, ma grazie a Instagram non mancano le occasioni di poterla ammirare. Una delle sue passioni sono le auto, con una Lamborghini blu come perla preferita. Gira per le vie della capitale francese con disinvoltura come testimoniato da diverse stories, palesando ormai un alto grado di inserimento nella nuova realtà.

Wanda Nara, venerdì 13 bollente: il seno è in bella vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La seconda passione di Wanda Nara è senza dubbio l’allenamento. Nonostante le forme generose dedica tante ore al fitness e alla cura atletica del proprio corpo. All’interno della villa parigina dove abita, ha adibito una sala a vera e propria palestra, dove si concede lunghi work out, spesso anche in compagnia di qualche amica. Oggi, venerdì 13, è una giornata particolare nella cultura anglosassone, considerando la poca fortuna del numero nella loro tradizione. Quasi per scacciare via ogni cattivo presagio, la bella argentina ha postato una foto in cui si prepara all’attività sportiva con una tutina nera di tutto punto. Il problema è che il seno troppo generoso non riesce ad essere contenuto nello striminzito top, lasciando davvero poco all’immaginazione. I commenti, come sempre, sono esilaranti…

