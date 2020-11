Osimhen, infortunio al polso con la Nigeria: gli aggiornamenti

Osimhen, infortunio al polso con la Nigeria impegnagta contro la Sierra Leone: trasportato in ospedale, gli aggiornamenti

Dalla paura al sollievo nel giro di due ore: il Napoli aspetta notizie certe sulle condizioni di Victor Osimhen, infortunato durante la partita della sua Nigeria contro la Sierra Leone. L’attaccante, alla sua prima stagione sotto il Vesuvio, è uscito ad un quarto d’ra dalla fine dopo un pesante infortunio al polso destro dopo un contrasto con un difensore.

Barella in campo, smorfie di dolore da parte del giocatore, brividi freddi lungo la schiena di tutto lo staff del Napoli e dei suoi tifosi. Il timore più concreto era quello di una frattura al polso, dopo una partita giocata da protagonista (punteggio finale 4-4) con il gol del 2-0.

Negli ultimi minuti però dalla Nigeria sono arrivate notizie più confortanti. Un noto giornalista locale, che segue da vicino la nazionale, ha parlato di una lussazione importante alla spalla e di un dolore intenso sulle prime. Ma il polso secondo le prime informazioni nomn è fratturato e quindi potrebbe bastare qualche giorno di riposo per rivederlo in campo.



5 goals in 9 Nigeria apps. Victor Osimhen is flying in green.#NGASLE pic.twitter.com/ojfpoEaxBC — Soar Super Eagles (@SSE_NGA) November 13, 2020

Infortunio di Osimhen, il giocatore rassicura e anche Opsina sta meglio



Secondo gazzetta.it negli ultimi minuti Osimhen in prima persona si sarebbe messo in contatto direttamente con il Napoli per rassicurare sulle sue condizioni. Ma al suo rientro in Italia toccherà allo staff medico del club valutare come procedere.

L’infortunio del bomber arrivato in estate dal Lille non è l’unico negli ultimi giorni in nazionale per un giocatore del Napoli. Mercoledì infatti sembrava che anche David Ospina potesse dare forfait dai prissimo impegni della Colombia. Il portiere lamentava un problema muscolare, residuo di quanto già accusato contro il Bologna.

Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto in patria hanno escluso qualsiasasi problema uscolare. E la risposta mifliore sta arrivando in questi minuti perché Ospina è in campo con la Colombia nel match contro l’Uruguay valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar.