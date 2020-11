Oggi è tra i calciatori più forti al mondo, una vera leggenda: lo riconoscete?

Nella foto è un bambino sorridente di fianco a quello che, con tutta probabilità, è suo nonno: negli anni è diventato uno dei più forti calciatori al mondo. Scopriamo di chi si tratta

Nella foto, risalente a quasi 30 anni fa, si mostra come un bambino sorridente di fianco a quello che probabilmente è suo nonno. Negli anni, però, non è rimasto una persona qualsiasi bensì è diventato uno dei calciatori più forti della storia del calcio. “Balkan root”, origini balcaniche in italiano, questo il messaggio scritto su Instagram a corredo dell’immagine. Ancora non avete capito di chi stiamo parlando? Ovviamente di Zlatan Ibrahimovic. Lui è sì svedese, ma il padre ha origini bosniache mentre la madre è croata.

Malmoe, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan due volte, Manchester United e Los Angeles Galaxy sono i club che hanno potuto godere delle sue gesta in campo. A 39 anni è ancora in grado di far la differenza e a dimostrarlo c’è la netta crescita del Milan dal suo arrivo nel gennaio scorso. Al momento ‘Dio’, come si è lasciato etichettare nel corso di questi anni, resta una delle ultime punte che hanno scritto pagine di storia negli ultimi 20 anni.

Ibrahimovis-Svezia, è scontro

Qualche giorno fa Ibrahimovic ha pubblicato un post che lo ritrae con la maglia della Svezia e lascia intendere la possibilità di un ritorno. Inoltre, l’attaccante, ha attaccato il c.t Andersson definendolo incompetente per aver lasciato Kulusevski in panchina.

Il presidente della federcalcio svedese, Karl Nilsson, ha risposto duramente a tutto ciò: “Da Ibrahimovic un giochino di cattivo gusto. Lo ha fatto per fare irritare alcune persone, non mi è piaciuto. Non è l’unico che si interessa a quello che stiamo facendo. Quasi ogni persona al mondo ha un’opinione, e lui ha la sua su Kulusevski. Ma è chiaro che quando il nostro miglior calciatore di tutti i tempi dice queste cose senza alcuna prova, è davvero, davvero brutto. E sono ancora estremamente deluso da quello che ha fatto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

