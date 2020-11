Milano, donna precipita da condominio e muore: si indaga sulle cause

Una donna è stata trovata riversa a terra, esanime, nel cortile interno di un condominio nella periferia di Milano: i dettagli della vicenda

Tragedia alla periferia di Milano dove, questa mattina, una donna è stata trovata morta nel cortile di un condominio. Accanto al cadavere presenti anche alcuni oggetti, trolley ed alcuni abiti. La donna, secondo le prime ipotesi degli inquirenti, sarebbe precipitata da uno degli appartamenti del complesso dito in via Costantino Baroni 244. La Polizia di Stato è sul luogo dell’accaduto per le dovute indagini.

LEGGI ANCHE—> GB, morto lo Squartatore dello Yorkshire: era malato di Covid

Milano, possibile incidente alla base dell’accaduto

I sanitari del 118 sono intervenuti alle 5:30 ed hanno trovato la donna a terra in un cortile interno e non hanno potuto far altro che constatare il decesso viste le gravissime lesioni. Nessun segno di violenza od altro che, a primo impatto, possa far pensare ad un litigio come causa di un possibile omicidio. La causa di quanto accaduto potrebbe essere stata anche un incidente. Per la cronaca, si tratterebbe di una cittadina italiana di circa 40 anni.

LEGGI ANCHE—> Papa Francesco, arriva la benedizione a Biden: “Lavoreremo insieme”