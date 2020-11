Tegola Liverpool, Salah positivo al covid: le sue condizioni

Il coronavirus ha preso di mira i campioni dello sport. Nelle ultime ore, è risultato positivo Mohamed Salah. Le sue condizioni.

Mohamed Salah, in ritiro con la Nazionale egiziana, è risultato positivo al coronavirus. A darne l’annuncio è stata la Federazione egiziana la quale, attraverso un post su Twitter, conferma la positività dell’attaccante del Liverpool.

Nel tweet la Federazione egiziana evidenzia che dai “test medici condotti in nazionale Mohamed Salah è risultato essere positivo al coronavirus”. L’ex attaccante della Roma, trasferitosi al Liverpool nell’estate 2017, “non ha sintomi e al momento si trova in isolamento nella sua stanza”. I suoi connazionali sono risultati negativi al test.

Coronavirus, la Serie A in ansia dopo il caso Vida

Domagoj Vida, difensore del Besiktas attualmente impegnato con la Nazionale croata, è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore è stato immediatamente isolato dopo la positività, ma il timore è che Vida possa aver contagiato qualche altro giocatore o membro dello staff.

In seguito alla positività di Domagoj Vida, alcuni club italiani sono in ansia per i propri tesserati. Nella nazionale croata ci sono giocatori di Juventus, Inter, Cagliari, Atalanta, Genoa e Verona.

Tra i convocati, insieme a Vida, ci sono Brozovic, Perisic, Rog, Pasalic, Badelj e Kalinic, mentre l’altra sera, durante la gara Croazia-Turchia, tra le file turche vi erano anche Demiral e Cetin.

