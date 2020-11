Lampedusa, imbarcazione con 70 migranti: l’appello di Alarm Phone

Un’imbarcazione con 70 migranti in fuga dalla Libia è a largo delle coste di Lampedusa: arriva l’appello dell’Alarm Phone

Nelle giornata di ieri l’organizzazione indipendente di supporto in mare, l’Alarm Phone, aveva lanciato un allarme in merito alla fuga di diverse persone dalla Libia. “Molte di queste hanno problemi di salute e necessitano di soccorso immediato. Le autorità sono informate”, avevano scritto su Twitter.

Lampedusa, i migranti sono in pericolo: servono soccorsi immediati

Un’ora fa un nuovo tweet ha spiegato che l’imbarcazione di 70 migranti è ancora in mare, nei pressi delle coste di Lampedusa, ed una barca non identificata non ha prestato aiuto. “Le autorità italiane sono informate: non ritardate ancora i soccorsi”. Secondo quanto riferito, due persone hanno perso conoscenza e la situazione a bordo peggiora tra il panico dei restanti.

🆘~70 persone, di cui 3 bebè in pericolo! Oggi pomeriggio siamo stati chiamati da persone in fuga dalla #Libia. Molte persone hanno problemi di salute e necessitano soccorso immediato. Le autorità sono informate. Interverranno o lasceranno le persone annegare anche questa volta? pic.twitter.com/gRsWOlHbE2 — Alarm Phone (@alarm_phone) November 12, 2020

