Selvaggia Roma, la bellissima influencer, sarà la prossima concorrente a entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda questa sera, venerdì 13 novembre, ci sarà un nuovo ingresso. La scorsa puntata Paolo Brosio è uscito al televoto mentre Stefano Bettarini a causa di una bestemmia proferita davanti alle telecamere.

A prendere il loro posto, anche se sarebbe dovuta entrare già due settimane fa, la bellissima Selvaggia Roma. La nuova concorrente del GF Vip è nata a Roma il 29 ottobre 1990 ed ha origini arabo-cubane.

Da bambina amava la danza, e questa passione le è rimasta dentro anche con il passare degli anni. A questa passione, dopo il compimento della maggiore età, si è aggiunta quella per i tatuaggi; infatti Selvaggia ne ha moltissimi sul corpo. Per ultimo, ma non per questo meno importante, è da sottolineare che la nuova concorrente del GF Vip è una assidua frequentatrice di palestra da quando aveva 18 anni.

La prima volta che è apparsa in TV è stato durante il programma Uomini e Donne. In quell’occasione Selvaggia Roma era lì per corteggiare l’allora tronista Alessio Lo Passo. Questi l’ha eliminata e lei si è fidanzata con Francesco Chiofalo.

Insieme a Francesco, Selvaggia ha partecipato al reality Temptation Island condotto allora da Filippo Boscaglia. Al termine del programma la coppia si lascia e così Selvaggia torna ad essere single.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Belen, la canotta è trasparente: spunta un dettaglio a luci rosse – FOTO

GF Vip, Selvaggia Roma nella casa: chi è la nuova concorrente – FOTO

Da single Selvaggia Roma farà il suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. La bella influencer ha trascorso due settimane in quarantena. Era risultata positiva al coronavirus e perciò il suo ingresso è slittato ad oggi, venerdì 13 novembre 2020.

“Un nuovo ingresso potrebbe mettere in discussione il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli?”. Così scrisse il GF Vip in un post in cui alludeva all’ingresso della nuova concorrente, Selvaggia Roma. Potrà mai essere oggetto dei desideri di due donne Pierpaolo? Staremo a vedere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta sul letto, ma un dettaglio lascia tutti senza fiato – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)