Elezioni Usa, anche la Cina si congratula con Joe Biden

Anche il presidente della Cina, Xi Jinping, si è congratulato con Joe Biden per la vittoria alle Elezioni Usa: il suo messaggio.

Dopo la vittoria di Joe Biden alle Elezioni Usa, arrivano i complimenti anche di Xi Jinping, presidente della Cina. Infatti nella notte italiana è arrivata la conferma della vittoria di Biden anche nell’Arizona, andando così a mettere la ciliegina sulla torta nella sfida contro Donald Trump. Infatti la conquista dell’Arizona è importantissima per i democratici, che non vincevano nello stato al Sud degli Stati Uniti dal 1996. In quell’occasione, infatti, a vincere fu Bill Clinton.

La vittoria di Biden è stato oggetto di teorie della cospirazione promosse soprattutto da Donald Trump. Infatti il presidente uscente ha contestato ogni singolo stato vinto dal democratico, affermando che il rivale abbia vinto con “voti illegali“. Accuse infondate, che hanno creato sdegno anche tra alcuni politici staunitensi appartenenti al partito dei repubblicani. Con la vittoria dell’Arizona è arrivato anche il messaggio di Xi Jinping, andiamo a vedere le sue parole.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Usa, Biden vince anche in Arizona: il voto non sarà ribaltato

Elezioni Usa, la Cina si congratula: il messaggio di Biden

Con la conferma della vittoria di Biden, così, è arrivato anche il messaggio di Xi Jinping. Il messaggio del premier cinese è pronto a suscitare non poche polemiche, visto che uno dei cavalli di battaglia di Donald Trump nei dibattiti era proprio un presunto rapporto tra Biden e la Cina. Polemiche a parte, il messaggio è arrivato direttamente dal portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin.

Proprio il portavoce di Xi Jinping ha concluso aggiungendo che: “La Cina rispetta la scelta del popolo americano“. Fino ad oggi, infatti, la Cina si era trattenuta dal congratularsi col nuovo presidente, affermando che ancora non era certo l’esito delle elezioni. Adesso però il messaggio è arrivato e chissà se l’amministrazione Biden sarà capace di colmare le distanze tra i due paesi, incrementate da quattro anni di gestione Trump.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid nel Mondo, boom di vittime in Brasile: nuova zona a rischio in Usa

L.P.

Per altre notizie di Politica Estera, CLICCA QUI !