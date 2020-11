Covid-19, allarme per Biden: focolaio nella Secret Service

Covid-19, scoppia focolaio nella Secret Service. L’agenzia federale che si occupa della protezione del presidente, della sua famiglia e non solo, è infatti fortemente limitata da tantissimi contagi al suo interno.

E’ subito allarme Covid-19 per Joe Biden, neo presidente degli Stati Uniti d’America, a una settimana della nuova carica nazionale. Come infatti riferisce il Washington Post, si registra una vera e propria ondata di contagi presso il Secret Service, ovvero l’agenzia federale che si occupa direttamente della sicurezza del massimo leader politico, della sua famiglia e delle più alte cariche dello Stato.

Sarebbero infatti oltre 130 i membri emersi positivi e già attualmente in quarantena. Tutti soggetti reduci dal tour de force dell’ultimissima fase della campagna elettorale del presidente uscente, Donald Trump. Il resto del personale è stato già sottoposto a tamponi per cercare di interrompere la catena di contagi che potrebbe mettere in serissima difficoltà l’agenzia.

Secondo quanto aggiunge il quotidiano americano, si sta cercando di capire anche se una parte di contagi sia strettamente legata all’attuale situazione interna della Casa Bianca, la quale, come noto, è divenuta nello scorso anno un focolaio piuttosto ampio coinvolgendo diversi membri di alto livello.

Biden che intanto, appena ottenuta la carica ambita, ha subito invertito la rotta negazionista e menefreghista finora attuata dal suo predecessore sconfitto. “Imploro la popolazione di indossare la mascherina, è il modo principale per arginare la diffusione del virus”. Pronto anche il piano vaccino: “Appena sarà pronto – ha assicurato il 77enne – lo distribuiremo il più rapidamente ed equamente possibile e soprattutto a titolo gratuito”.

