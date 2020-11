Coronavirus, Austria: si attende per domani annuncio nuovo lockdown

Coronavirus, nella giornata di domani l’Austria dovrebbe annunciare un lockdown nazione dopo il coprifuoco morbido delle ultime due settimane. I contagi continuano a salire e secondo l’esecutivo non resta altra scelta.

L’Austria di prepara a dichiarare un lockdown totale in tutta la nazione. L’annuncio dovrebbe arrivare domani pomeriggio dal cancelliere Sebastian Kurz in conferenza stampa. Le due settimane di coprifuoco morbido non si sono rivelate efficaci nel contenere l’emergenza sanitaria. I contagi infatti continuano a salire e attualmente hanno superato la quota dei 9 mila casi giornalieri. Il giornale Der Standard riferisce che il governo ha intenzione di predisporre la chiusura di tutti i centri commerciali non essenziali.



Il governo austriaco ha inoltre deciso di procedure con la chiusura di tutte le scuole e dunque anche asili nido ed elementari. Il lockdown dovrebbe durare fino all’8 Dicembre e per i genitori che svolgono professioni considerate essenziali, è prevista una specifica assistenza scolastica ai figli.

Belgio, il governo nara lockdown e istituisce “compagno di coccole”

Anche in Belgio la situazione è parecchio critica. La nazione possiede infatti una delle percentuali più alte in Europa dei casi di infezione in relazione al numero di abitanti. Numeri che hanno portato il governo a decidere di chiudere nuovamente il paese come fatto lo scorso Marzo. Una decisione che naturalmente è stata presa avendo ben chiare quali sarebbero state le difficoltà economiche e psicologiche a cui sarebbe andate incontro la popolazione, costretta per la seconda volta in pochi mesi a non poter uscire più di casa. E l’esecutivo ha forse sorpreso un po tutti istituendo una figura denominata “compagno di coccole”. I cittadini acquisiscono infatti il diritto di poter scegliere una persona fuori dal proprio nucleo familiare da poter abbracciare a proprio piacimento.

