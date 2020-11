La Juventus sta pensando di cedere Bernardeschi, sempre più ai margini del progetto bianconero. Il suo sostituto potrebbe arrivare dalla Premier League.

Federico Bernardeschi è reduce da un’ottima prestazione con la maglia della nazionale italiana. L’ex Fiorentina ha messo a segno uno splendido gol e questo potrebbe essere un segnale per Andrea Pirlo, il quale lo tiene relegato in panchina.

Arrivato alla Juventus nell’estate del 2017, Bernardeschi non è mai riuscito a imporsi in prima squadra, anche a causa della folta concorrenza. Sia con Allegri, Sarri e adesso con Pirlo, il nativo di Carrara non è riuscito a dimostrare il suo valore. La dirigenza bianconera perciò non esclude una sua cessione già a gennaio, magari con un trasferimento al Milan.

Calciomercato Juventus, duello con l’Inter per il dopo Bernardeschi

Per sostituire Federico Bernardeschi la Juventus ha deciso di puntare su un altro giocatore che ha ritrovato la titolarità in maglia azzurra contro l’Estonia: Emerson Palmieri. “Ho un affetto molto grande per la Roma, tutti lo sanno. Tornare in Serie A? Mi farebbe piacere tornare a casa”. Queste le parole del terzino del Chelsea durante la conferenza stampa con la Nazionale.

Emerson Palmieri vorrebbe tornare in Italia e sia Juventus che Inter sono pronte ad accontentare il suo desiderio. Sarà un vero e proprio derby d’Italia di mercato per il terzino azzurro che fatica a trovare spazio in maglia Blues. Un suo ritorno in Italia potrebbe concretizzarsi già a gennaio.

