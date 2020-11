Bari, bimbo positivo al Covid: chiude scuola materna

La scuola materna Rodari di Valenzano, in provincia di Bari, è stata chiusa per sanificazione dopo che un bambino è risultato positivo al Covid-19

La scuola materna Rodari di Valenzano, nel barese, è stata chiusa oggi per la sanificazione della struttura dopo che un bambino è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è il sindaco Giampaolo Romanazzi.

Anche l’istituto primario Papa Giovanni XXIII non ha aperto per l’intera settimana a seguito di diversi contagi. “Bambine e bambini sono tra coloro che più stanno pagando in questa pandemia. Ci auguriamo tutti che possano tornare quanto prima ad avere i loro spazi di socialità – spiega il sindaco – ed a poter vivere tranquillamente la loro età senza distanze né pericoli”.

LEGGI ANCHE—> Covid nel Mondo, boom di vittime in Brasile: nuova zona a rischio in Usa

Bari, il Covid colpisce principalmente i giovani: i dati

Attualmente a Bari i positivi sono 2.263 e più di uno su tre ha meno di 40 anni. Questo dato mostra come l’età media rispetto la prima ondata sia in calo ed, anzi, si può dire che il virus sta colpendo principalmente i giovani.

Sono 297 i positivi al virus che hanno tra i 20 ed i 29 anni, 322 hanno tra i 30 ed i 39 e 367 fra i 40 ed i 49. La fascia d’età con il più alto numero di contagi è quella tra i 50 ed i 59 anni. I bambini al di sotto dei 10 anni positivi al Covid sono 83. In 221 hanno tra i 10 ed i 19 anni.

LEGGI ANCHE—> Lampedusa, imbarcazione con 70 migranti: l’appello di Alarm Phone