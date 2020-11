WhatsApp, ora è ufficiale la svolta: cambia tutto con i messaggi

WhatsApp sempre più vicino a sbaragliare la forte concorrenza di Telegram: i nuovi aggiornamenti rivoluzionano tutto

WhatsApp è l’applicazione di messagistica più utilizzata dagli italiani e non solo. I dati parlano chiaro: WeChat e Telegram ancora non si avvicinano agli utenti presenti sulla piattaforma di Mark Zuckerberg. Le due piattaforme sopracitate, tuttavia, posseggono un’infinità di funzioni – alcune molto utili, altre molto carine – di cui il social dalla spunta blu è ancora sprovvisto.

LEGGI ANCHE > > > TikTok vs Trump: il ricorso in extremis prima della chiusura di domani

Gli sticker di Telegram, ad esempio, sono un must per gli utenti che lo utilizzano, ma non solo. Ha centinaia di funzioni utili che permettono, man mano, di rubare la clientela a Zuckerberg. Ciononostante, Whatsapp resta in vetta. È comodo, veloce e facile da usare e le migliaia di utenze non hanno intenzione di abbandonarlo, neppure quando – spesso – va in down. Abbiamo visto, in questi giorni, quanto l’applicazione sia risultata utile anche in un momento d’emergenza causato dal Covid-19. CLICCA QUI PER APPROFONDIRE LA NOTIZIA.

Whatsapp, rivoluzione per i messaggi: ora è ufficiale

Ne avevamo già parlato qui, ma adesso è ufficiale. È possibile inserire per ogni singola chat o gruppo l‘autodistruzione per i messaggi entro 7 giorni. Soprattutto per chi lavora, per chi riceve messaggi fastidiosi, come spesso lo sono le catene che girano, è una funzione molto utile. Starà a voi decidere se attivare o meno l’opzione di modo da concedere l’autoeliminazione allo scadere del tempo deciso.

NON PERDERTI > > > Whatsapp, come ‘spiare’ il proprio partner in tempo reale

Purtroppo non è ancora disponibile per tutti, ma per la fine del mese ogni utente avrà la possibilità di scegliere, per ogni singola chat o gruppo, se eliminare i messaggi in automatico o meno. È un modo molto efficace anche per liberare la memoria del cellulare senza doverlo fare manualmente.