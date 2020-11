Uomini e Donne, Tina Cipollari assente: il motivo

Tina Cipollari non era presente in studio nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne. Il motivo lo ha svelato lei stessa.

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, ai fan della trasmissione televisiva condotta da Maria De Filippi non è potuto sfuggire un dettaglio: Tina Cipollari era collegata da casa da remoto.

In tanti si sono chiesti il motivo per il quale l’opinionista non si sia presentata alla trasmissione del 12 novembre e, in collegamento da casa, è stata lei stessa a sciogliere i dubbi dei telespettatori.

Tina Cipollari ha raccontato che non ha preso parte alla registrazione della puntata per motivi di sicurezza. Negli ultimi giorni è stata in contatto con una persona positiva al coronavirus e così, in modo precauzionale ha deciso di restare in isolamento fiduciario.

Tina Cipollari da casa rassicura i fan: “Sto bene, non ho sintomi”

Tutti i fan di Uomini e Donne sono rimasti sorpresi nel vedere l’opinionista del programma, Tina Cipollari, in collegamento da casa sua. Il motivo per il quale non era presente in studio lo ha svelato lei stessa: “Una settimana fa sono stata a contatto con una persona risultata positiva al coronavirus. Per questo motivo ho deciso di auto isolarmi in modo precauzionale. Ho già effettuato il tampone e adesso attendo che mi venga inviato l’esito”.

L’opinionista di Uomini e Donne, famosa per la rivalità con Gemma Galgani, non ha poi condiviso sui suoi canali social l’esito del tampone ma, secondo le anticipazioni riportate dal sito Vicolodellenews, Tina Cipollari non parteciperà nemmeno alla prossima registrazione del programma condotto da Maria De Filippi.

