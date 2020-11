Tamponi gratis per i poveri: splendida iniziativa del Vaticano 

Tamponi gratis per i poveri domenica 14 a Roma: ecco dove. Fantastica iniziativa del Vaticano per la Giornata Mondiale dei poveri.

La chiesa si mobilita per i poveri: tamponi gratis per tutti e distribuzione anche di vaccini anti-influenzali. Come riporta l’ANSA, è quanto avverrà domenica 15 novembre nella Città del Vaticano per la Giornata Mondiale dei poveri. Sarà possibile usufruire di questi servizi presso l’ambulatorio sotto il colonnato di San Pietro grazie alla generosità dell’Elemosiniera Apostolica.

Tamponi gratis per i poveri domenica 14 novembre

Chi vorrà, una volta ottenuto il risultato del testo, potrà anche avere accesso ai dormitori. Tra le iniziative ecclesiastiche si registrano anche l’invio di circa 350 mila mascherine per studenti che appartengono a famiglie in difficoltà e 5 mila pacchi di viveri sempre per dei nuclei che vivono delle situazioni delicate.

L’ambulatorio, nel frattempo già operativo dalla 08.00 alle 14.00, in due settimane ha collaborato già effettuando 50 tamponi al gironi e iniettando tanti vaccini antiinfluenzali. A fare il punto della situazione è stato Rino Foschella, presidente Pontificio Consiglio per la Nuova evangelizzazione.

Nel frattempo, per quanto riguarda la Chiesa, continuano a preoccupare le condizioni di Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Ricoverato dallo scorso 3 novembre in ospedale dopo la positività al Covid-19, per il referente religioso, già in terapia intensiva, lunedì 9 novembre c’è stato un peggioramento del quadro clinico. “Sollecitiamo le nostre Chiese alla preghiera in questo momento di prova”, ha riferito Stefano Russo, Segretario Generale della CEI.

