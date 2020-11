PS5 o Xbox Series X, chi dominerà il mercato? Le previsioni

PS5 e Xbox Series X ed S sono finalmente realtà, ma chi dominerà il mercato delle console? Le previsioni di Bloomberg

Se n’è parlato per mesi, ma il momento tanto atteso è finalmente arrivato: PS5 e Xbox Series X ed S sono realtà. Le due console next gen targate rispettivamente Sony e Microsoft sono in vendita in tutto il mondo (o lo saranno nei prossimi giorni per alcuni mercati) ed è già tempo di confronti.

Chiaramente uno dei temi più caldi è quello relativo alla “battaglia” tra i due colossi sul mercato, dove ancora una volta viene riproposta l’eterna sfida. L’opinionista di Bloomberg Tae Kim ha fornito un interessante approfondimento sulle console, per capire quale delle due dominerà sul mercato. Basandosi esclusivamente sulla strategia adottata da Microsoft e Sony, la risposta pare essere abbastanza evidente.

PS5 vs Xbox Series X, l’analisi di Bloomberg

Non è più tempo di chiacchiere. PS5 e Xbox Series X sono finalmente realtà, e saranno loro a decidere chi vincerà l’eterna sfida tra le console. L’opinionista di Bloomberg Tae Kim, basandosi esclusivamente sulla strategia adottata da Sony e Microsoft, ha fornito una sua disamina di ciò che potrebbe succedere nei prossimi mesi sul mercato. Secondo l’esperto, Sony ha adottato una strategia conservativa e tradizionale, con una lineup software molto interessante e capace sin da subito di far capire il potenziale della nuova console.

Discorso diverso per Microsoft, che per la sua Xbox Series X ha preparato come unica esclusiva Yakuza: Like A Dragon, forse troppo poco considerando l’inizio di una nuova era. Proprio basandosi su questi dati, secondo Tae Kim nel 2021 la situazione sul mercato sarà molto simile a quella degli anni passati. “Microsoft non ha preparato neanche un gioco per supportare a pieno il lancio di Xbox, mentre Sony presenterà alcuni giochi come GT7 e Ratchet & Clank“ le sue parole: “Credo che la strategia di Sony si rivelerà molto più efficace per conquistare il mercato“.

