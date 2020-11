Nasa, Crew-1 è pronta al lancio con Falcon 9: gli astronauti della missione

La Nasa è pronta al lancio della capsula Crew Dragon con il razzo Falcon 9: scopriamo tutti i dettagli della missione Space Crew-1

La NASA è pronta per la prima missione operativa con la capsula Crew Dragon . Il lancio, nonostante ci sia la possibilità di un rinvio all’ultimo, è previsto per il prossimo 14 novembre 19:49 (00:49 del 15 novembre locali). La partenza avverrà dalla base Launch Complex 39A al Kennedy Space Center della NASA in Florida.

I quattro astronauti scelti per la missione che dovrebbe durare all’incirca 180 giorni, sono Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker della NASA e Soichi Noguchi della Japan Aerospace Exploration Agency.

LEGGI ANCHE—> TikTok vs Trump: il ricorso in extremis prima della chiusura di domani

Nasa, i dettagli della missione

Il piano di certificazione ha dato esito di idoneità per il sistema di trasporto, in grado di supportare un equipaggio umano per il volo in vista della missione Crew-1. La certificazione è arrivata anche per il razzo Falcon 9.

A Resilience, così è stata chiamata la capsula di Crew Dragon, occorreranno 12 minuti per raggiungere l’orbita extraterrestre ed 8 ore e mezza prima di attraccare alla Iss. Qui l’equipaggio si unirà alla Expedition 64 che vede in orbita Kathleen Rubins, Sergej Ryžikov e Sergej Kud’-Sverčkov.

L’amministratore della Nasa, Jim Bridenstine, ha espresso soddisfazione per il progetto che ha portato a questa missione alla quale ha contribuito anche l’azienda di Elon Musk: “Sono estremamente orgoglioso di dire che stiamo ritornando ad effettuare lanci regolari con equipaggio umano dal suolo americano con razzi americani”.

There’s still time to join the Crew-1 virtual @NASASocial! 🚀🐉 Join us on Friday, Nov. 13 as we take you behind-the-scenes ahead of the Crew Dragon mission to the @Space_Station. Learn more: https://t.co/PlaDqncSt8 pic.twitter.com/EhAxQsHrpv — NASA’s Kennedy Space Center (@NASAKennedy) November 11, 2020

LEGGI ANCHE—> Covid nel mondo, oltre 52 milioni di casi: nuovo record in Usa