Valentino Rossi sta vivendo un incubo. Dopo 3 settimane passate in quarantena, il Dottore ha visto uno dei due tamponi effettuati dare nuovamente esito positivo.

Il 15 ottobre scorso Valentino Rossi annunciò sui suoi profili social di aver contratto il coronavirus. Il veterano della Moto GP a causa Covid aveva saltato due gare. Il Gran Premio di Aragona, tenutosi il 18 ottobre nel nord-est della Spagna e anche il successivo, disputatosi il 25 ottobre sullo stesso circuito.

Dopo che l’ultimo tampone gli aveva dato esito negativo, il motociclista è tornato in sella a correre sulla pista di Valencia, ma per il Dottore forse si sarebbe ripresentato l’incubo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus, D’Amato lancia l’allarme: “Prepariamoci a terza ondata”

MotoGP, Valentino Rossi e il giallo dei tamponi: negativo o positivo?

Dopo tre settimane di quarantena a causa della positività al coronavirus, Valentino Rossi è tornato in pista. Dopo aver sentito di nuovo l’odore dell’asfalto a Valencia, il dottore si è visto ripresentare l’incubo Covid.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Valentino Rossi in un primo momento sarebbe risultato positivo ancora una volta ad un test effettuato martedì in Italia. Oggi però, a distanza di 24 ore il motociclista italiano si è sottoposto a un secondo tampone che invece ha dato esito negativo.

Nonostante il sospiro di sollievo, Valentino Rossi nella giornata di oggi, come da protocollo, ha effettuato un terzo tampone il cui esito è atteso in serata. Al momento il Dottore è diretto verso Valencia dove rimarrà in isolamento fino al referto del terzo tampone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> MotoGP, caso doping Iannone: la durissima sentenza del Tas

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan – dalla Spagna: futuro in bilico, pressing dell’Atletico Madrid