Meteo, resiste l’anticiclone fino al weekend: ma tornano le piogge

Secondo le previsioni meteo, l’anticiclone resisterà almeno fino al weekend. Da oggi, però, alcune piogge colpiranno il Centro-Nord.

Il meteo della penisola italiana continuerà ad essere intrappolato nell’anticiclone, che stazionerà sul Paese anche nel weekend, garantendo delle temperature miti. Avremo così a che fare con condizioni meteo ancora una volta stabili, infatti sulla penisola non avremo grandi note instabili ma solamente qualche pioggia che si abbatterà anche in giornata. Ovviamente, su gran parte dell’Italia avremo il sole che scalderà la penisola, portando i valori termici fino ai 25 gradi.

L’anticiclone in autunno e inverno, andando a sommarsi con la tanta umidità presente nei bassi strati, permetterà la formazione di nebbie e foschie che limiteranno la visibilità in alcune zone della penisola. Nel weekend non saranno previste precipitazioni, ma durante questo giovedì qualche pioggia portrebbe andare a colpire parte del Centro, Toscana e Alto Lazio, e al Nord sulla Liguria. Andiamo quindi a vedere cosa ci riserverà questo giovedì dal punto di vista meteo e quali insidie potranno presentarsi nel corso della giornata.

Meteo, resiste l’anticiclone: piogge su Liguria e Toscana

Nonostante la stagione autunnale, l’anticiclone continua a resistere sulla nostra penisola anche se sta subendo dei leggiri attacchi che lo faranno crollare al termine del weekend. Infatti qualche attacco lo inizieremo a vedere già nella giornata odierna, a causa di qualche infiltrazioni di aria umida dall’Atlantico. Qualche lieve pioggia, quindi, si insedierà nella penisola tra il Centro ed il Nord. Andiamo quindi a vedere che giornata avremo sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia già dal mattino avremo ampi spazi soleggiati su tutta la catena delle Alpi. Anche a ridosso delle regioni avremo un clima stabile, senza rischio di precipitazioni. Le piogge invece arriveranno a fine giornata ed andranno a colpire nuovamente al Nordovest, ossia sulla Liguria. Qui l’anticiclone inizierà a cedere, per far spazio alle infiltrazioni atlantiche. Le temperature massime resteranno stabili, con massime dai 13 ai 26 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un quadro meteorologico leggermente più complesso. Infatti qui, dall’inizio della giornata avremo piogge su gran parte della Toscana. Altrove invece il sole sarà oscurato da un grandissimo comparto nuvoloso. In serata, poi, le piogge raggiungeranno anche le zone costiere tirreniche e le Marche sull’Adriatico. Anche qui le temperature resteranno stazionarie, con massime che oscilleranno dai 15 ai 20 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una nuvolosità irregolare su gran parte del settore. Solamente in Campania avremo una nuvolosità più regolare, ma senza precipitazione almeno fino ad oggi. Altrove invece avremo una giornata in prevalenza soleggiata, ma che non farà registrare piogge. Le temperature resteranno stabili, con massime che andranno dai 17 ai 21 gradi.

