Genova, ragazzini travolti da un’auto: morta la 16enne rimasta ferita. Il responsabile alla guida era fuggito insieme ad altri due amici

Purtroppo non ce l’ha fatta la ragazza di 16 anni investita da un’auto a Genova lo scorso 24 ottobre. La giovane è deceduta oggi nel centro grandi ustionati del Villa Scassi. L’incidente aveva coinvolto anche altri minorenni che si trovavano in piazza nel quartiere Quezzi, nel capoluogo ligure. Ad avere la peggio è stata proprio la 16enne che rimase incastrata tra le vettura, piombata a folle velocità nella piazza, e un motorino lì parcheggiato, che prese fuoco. Il responsabile Luca Bottaro, inizialmente fuggito con altri quattro amici che erano in macchina, è stato arrestato e dovrà rispondere di omicidio colposo ed omissione di soccorso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Messina, sgominato il clan Gallo: gestivano corse clandestine di cavalli

Genova, ragazzini travolti da un’auto: morta la 16enne ricoverata a Villa Scassi

La giovane vittima, deceduta questa mattina, era stata trasferita prima al San Martino e poi al centro grandi ustionati del Villa Scassi. Oltre a lei, nel gruppo di ragazzini investiti in piazza a Genova lo scorso 24 ottobre, anche un’altra minorenne era rimasta ferita, tra l’altro incinta. Le forze dell’ordine, dopo aver rintracciato la Bmw che ha travolto il gruppo di ragazzi in piazza Pedegoli, sono risaliti a Luca Bottaro. Il meccanico 23enne, residente a Marassi, non si era fermato a prestare soccorso, fuggendo con tutta la parte frontale dell’auto danneggiata. Nella vettura viaggiavano anche altri quattro ragazzi, tutti identificati dalla polizia. Tre si erano presentati spontaneamente in questura, un quarto è stato identificato dopo le indagini condotte dagli agenti dall’Upg in collaborazione con la Polizia Locale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Brescia, donna scomparsa da giorni: fermato l’ex convivente