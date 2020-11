Egitto, un elicottero è precipitato nel Sinai: morte 7 persone

Egitto, incidente nel Sinai. Un elicottero di una forza di osservatori a guida Usa è caduto e ha provocato la morte di sette persone

Tragedia in Egitto, dove poco fa un elicottero di una forza di osservatori a guida Usa è caduto nel Sinai e ha provocato al morte di sette persone. A rivelarlo alcuni media israeliani, che anno citato le fonti militari del luogo. Poco dopo, anche la Mfo ha confermato l’episodio, non spiegando però i motivi che hanno portato all’incidente.

Secondo quanto riferiscono i media del posto, le vittime sarebbero cinque americani, un francese e un cittadino della Repubblica Ceca. Dall’Egitto fanno sapere che si sarebbe trattato da un problema tecnico al mezzo, ma il tutto è ancora da verificare.

Egitto, elicottero caduto nel Sinai: la dinamica dell’incidente

Continuano ad arrivare informazioni relative al drammatico incidente avvenuto poco fa in Egitto. Un elicottero del Mfo è precipitato nel Sinai, pare a causa di un problema tecnico al mezzo di trasporto. Sono ben 7 le vittime, di cui 5 americane. Secondo quanto riferisce il canale di notizie israeliano i24, citando alcune fonti israeliane che hanno richiesto l’anonimato, inizialmente era in programma il trasporto dei feriti nel sud di Israele. “Doveva essere l’esercito israeliano a portarli all’ospedale medico di Soroka, nella città di Beersheba. Poi il piano è stato annullato quando si è capito oche i passeggeri erano morti per le ferite” le parole riportate.

Non tutti i passeggeri però sono morti. Sempre stando a quanto riferisce il canale israeliano i24, infatti, altri di loro hanno riportato solo delle ferite e sono stati curati direttamente nel luogo dell’incidente. Sono ora in corso le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

