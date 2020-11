Diletta Leotta ha appena postato un video che sta stupendo tutti, la ragazza italiana sta facendo impazzire i propri fan.

Diletta Leotta è tra le persone più amate e seguite in Italia in questo momento. La bellissima donna siciliana ha da pochi minuti condiviso sul proprio canale Instagram ufficiale una nuova storia. In tanti la stanno visualizzando ovviamente, facendola diventare uno degli argomenti di discussione che accendono le chat di Whatsapp e non solo in questi minuti. La ragazza, che ha iniziato a farsi un nome negli studi di Sky Sport si è confermata come una delle più amate e seguite influencer del Paese. In questo momento non soltanto è una stimatissima giornalista e volto di DAZN, ma è anche una delle personalità più ricercate da chi vuole sponsorizzare i propri prodotti online ma anche in tv. Per questo il suo ultimo video sta facendo parecchio accendere i followers.

LEGGI ANCHE –> Miriam Leone, il maglione si apre e il web si infiamma – FOTO

Diletta Leotta al trucco, ma il top scivola giù – VIDEO

Diletta Leotta continua a creare contenuti unici, che tutti stanno apprezzando. In particolare, la donna ha da pochissimi minuti condiviso una storia Instagram che sta facendo impazzire i fan. Come si vede nel breve video, Diletta Leotta è al trucco e sta venendo abbellita con del make-up da diverse persone. Il video però mostra anche la ragazza che indossa un top molto piccolo e sotto niente. Top che, più volte durante il video, sembra essere prossimo a cadere davanti agli occhi increduli dello spettatore. Clicca qui per vedere l’ultima storia di Instagram di Diletta Leotta.

LEGGI ANCHE —> Miriam Leone cambia tutto: fan su Instagram in visibilio – FOTO